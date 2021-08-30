Дожди, грозы и похолодание до +6: синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни. Карта

Погода в Украине с 31 августа по 3 сентября будет переменчивой. Большинство областей охватят дожди с грозами, а также придет существенное похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, местами ожидаются град и сильный ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Во вторник часть западных, восточных и северных областях охватят дожди с грозами. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях осадки могут быть значительными, также местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 тепла на западе, на остальной территории +15… +20. Днем в западных и северных областях также прохладнее всего – от 18 до 24 градусов, в остальных +26… +30.

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В Киеве ночью возможны дожди и грозы, днем солнечно. Ночью ожидается до +16, а днем до +23.

В среду синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов, исключением станут только восточные и южные области.

Температура почти не изменится – на западе и севере ночью от 10 до 13 тепла, днем +16… +23. На остальной территории ночью от 13 до 17, а днем +24… +28.

В Киеве также дождливо, ночью +12… +14, днем от 21 до 23.

В четверг дожди охватят всю Украину, грозы прогнозируют на севере, востоке, юге и в центре.

Температура воздуха в западных, северных и центральных областях будет колебаться от 10 до 13 тепла ночью и от 13 до 18 градусов днем. Также похолодает и в остальных регионах – от 14 до 16 градусов ночью и от 21 до 24 тепла днем.

В Киеве в этот день тоже дождливо, ночью до 14 тепла, а днем всего до +17.

В пятницу погода несколько улучшится и вернется солнце, дожди возможны только на востоке,

При этом похолодает еще более ощутимо. Ночью на западе температура воздуха во всех областях – от 6 до 13 тепла, а днем всего +16… +21.

В Киеве также солнечно, ночью +7… +9, днем максимально +18.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 августа столицу Украины накрыла буря. На город налетел сильный ветер и ливень, которые сопровождались грозами. Одна из молний вызвала пожар возле кафе.