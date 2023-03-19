Мене як сомнолога та експертку зі здорового сну з приходом весни часто запитують - як впливає дощ на наш організм. Виявляється, млявість та сонливість під час дощу перебороти нелегко, адже це цілком природній процес. Ба більше, рясний дощик чи злива може лікувати безсоння, як довели вчені. Чи справді дощ допомагає вашому сну? Давайте розберемося в цьому питанні.

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Навесні дощить нерідко, а ми просинаємось розбитими та млявими. Інколи потрібна не одна чашка кави, щоби увійти до робочого режиму та зібратися з силами. Дослідники пояснюють: справа у монотонному ритмічному звуку, який створює дощ. Ви колись пробували мобільні додатки з медитаціями для розлаблення? Фонова музика в таких додатках часто відтворює звуки дощу або плескаючої води на кшталт водоспаду чи морських хвиль, що неймовірно заспокоює. Те ж саме відбувається з нами і коли за вікном дощик. Зараз поясню чому.

Нещодавні дослідження австралійської організації Sleep Health Group довели, що ритмічні звуки дощу приводять мозок у стан глибокого безсвідомого розслаблення. Тобто під шум дощу всі негативні думки летять за обрій, голова стає ясною, і безсоння відступає. Крім того, в дощ легше заснути (якщо ви, звісно, не спите на вулиці) через особливості його звучання. За даними Мельбурнського університету звуки дощу мають частоту від 0 до 20 кГц, що створює в мозку людини альфа-хвилі тієї ж частоти, а саме ці хвилі притаманні нам під час сну. Отже, виходить, що дощ - природня колискова! І розслаблює, і заколисує, і вкладає спати. Однак на цьому користь дощу для здоров'я при лікуванні безсоння не закінчується.

Ви певно помічали, що дощова погода переважно супроводжується темними хмарами або пасмурним небом. Дослідники помітили, що таке небо підвищує у людини рівень мелатоніну - так званого гормону сну. Справа в тому, що цей гормон регулюється світлом і темрявою, саме він вкладає нас спати після заходу сонця та піднімає з ліжка на світанку. Таким чином, чим похмуріше небо, тим більше мозок вивільняє мелатоніну, а ми тим більше хочемо спати.

З початком дощової та похмурої погоди знижується атмосферний тиск, і це теж може впливати на роботу серцево-судинної системи. При падінні атмосферного тиску наш організм знижує артеріальний тиск та зменшує частоту серцевих скорочень. Все це позначається на активності нервової тканини головного мозку – вона також знижується. Як наслідок виникає сонливість.

Ще одна причина сонливості під час дощу - це зниження вмісту кисню у повітрі. Коли йде дощ, повітря стає більш вологим, це призводить до зниження вмісту в повітрі кисню. Зниження кисню насамперед впливає на клітини головного мозку, який починає стомлюватися, і люди відчуватимуть сонливість.

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Ще один плюс дощу в боротьбі з безсонням - це підвищений вміст негативних іонів у повітрі. Коли йде дощ, вміст негативних іонів у повітрі збільшується. Коли ці іони вступають в контакт з нашим кровотоком, відбувається потужна біохімічна реакція, що покращує настрій, знімає стрес, підвищує енергію мозку і навіть послаблює симптоми депресії. Збільшення негативних іонів у повітрі може позитивно впливати на нервову, серцево-судинну та дихальну систему людини. Люди почуватимуться більш комфортно. Це один із факторів, який також допомагає нам швидко засинати під час дощу. ⠀

Інше дослідження 2018 року показало, що негативні іони також покращують якість повітря та вміст кисню. Діючи як заспокійливий засіб, ці іони надають гіпнотичний вплив на організм, що може бути ще одним поясненням того, чому під час зливи ви відчуваєте себе краще.

Ще одна безумовна перевага дощової погоди - це те, як дощ очищує повітря. Вода абсорбує шкідливі частинки, і тому дихається легко та приємно. Особливо це помітно у містах. У свою чергу сон у прохолодній, наповненій свіжим повітрям кімнаті сприяє глибокому розслабленню. Під час такого засинання сон стає ефективнішим, організм активно запускає регенеруючі процеси. Чисте свіже повітря активізує обмінні процеси в організмі, сприяючи зниженню зайвої ваги, покращенню метаболізму, позбавленню від целюліту. Шкіра стає чистою, рівною, збагаченою киснем, процеси старіння уповільнюються, а молодість продовжується.

Тому коли ви сидите вдома і нудитесь, а за вікном дощ, краще розслабтеся та "пливіть за течією", адже процеси природи не контролюються. Ну хіба що філіжанкою кави! Разом з дощиком ви зможете добре виспатись та покращити настрій завдяки нашій біохімії та природним процесам, тобто забути про безсоння та стати здоровішими! Адже повноцінний сон – запорука гарного здоров'я. Під час сну в організмі виробляються гормони, відновлюються тканини та поповнюються фізичні сили. Бережіть себе і гарних вам снів!Ваш амбасадор здорового сну Дарʼя Пилипенко.