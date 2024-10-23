'Дощовита' или 'дощова' осень? Как говорить правильно

Наступил сезон зонтов, холода и дождей. Осень для многих – не самое любимое время года, ведь летняя жара позади, до первого снега еще далеко, а постоянные осадки, понижение температуры и грязи на дороге точно не улучшают настроение.

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А задумывались ли вы, как правильно говорить – "дощовита" чи "дощова" осень? О лексических нюансах рассказала Ольга Багний, ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек.

Осень – "дощовита пора, или, может, "дощова"? Как сказать правильно?

Прилагательное "дощовитий" следует употреблять тогда, когда речь идет о чем-то, богатом дождями.

Например:

Вересень цьогоріч видався дощовитий, тож і грибів уродило багато.

День був похмурий і дощовитий, похід на Говерлу довелося відкласти.

Бабиного літа вже можна не чекати – осінь цьогоріч рання і дощовита.

Следовательно, правильно употреблять:

дощовита осінь;

дощовитий день;

дощовитий жовтень.

А "дощовий" можно употреблять в следующих случаях:

несущий дождь;

образовавшийся из дождя;

тот, что защищает от дождя.

Например:

Олеся одягла дощовий плащ.

Небо накрила дощова хмара.

З пагорба збігали дощові ріки.

Зимнее ненастье также приносит много неприятных сюрпризов. В украинском языке есть два слова, которые часто путают – "ожеледь" і "ожеледиця". Как будет на украинском "гололед" и в чем разница между гололедом и гололедицей – читайте в материале.

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