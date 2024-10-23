"Дощовита" или "дощова" осень? Как говорить правильно
Наступил сезон зонтов, холода и дождей. Осень для многих – не самое любимое время года, ведь летняя жара позади, до первого снега еще далеко, а постоянные осадки, понижение температуры и грязи на дороге точно не улучшают настроение.
А задумывались ли вы, как правильно говорить – "дощовита" чи "дощова" осень? О лексических нюансах рассказала Ольга Багний, ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек.
Осень – "дощовита пора, или, может, "дощова"? Как сказать правильно?
Прилагательное "дощовитий" следует употреблять тогда, когда речь идет о чем-то, богатом дождями.
Например:
Вересень цьогоріч видався дощовитий, тож і грибів уродило багато.
День був похмурий і дощовитий, похід на Говерлу довелося відкласти.
Бабиного літа вже можна не чекати – осінь цьогоріч рання і дощовита.
Следовательно, правильно употреблять:
- дощовита осінь;
- дощовитий день;
- дощовитий жовтень.
А "дощовий" можно употреблять в следующих случаях:
- несущий дождь;
- образовавшийся из дождя;
- тот, что защищает от дождя.
Например:
Олеся одягла дощовий плащ.
Небо накрила дощова хмара.
З пагорба збігали дощові ріки.
Зимнее ненастье также приносит много неприятных сюрпризов. В украинском языке есть два слова, которые часто путают – "ожеледь" і "ожеледиця". Как будет на украинском "гололед" и в чем разница между гололедом и гололедицей – читайте в материале.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сказать на украинском "пеняй на себя"
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.