Дороги на западе Украины парализовал снег. Фото и видео

В западных регионах ухудшение погодных условий привело к образованию огромных пробок на трассе Киев – Чоп и на дорогах регионального значения. Так, из-за сильного снегопада оказались заблокированными автобусы, грузовики и другой транспорт.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook, ограничение движения для крупногабаритного транспорта было введено на трассе Р-15 Ковель – Жовква (дорога регионального значения) между селами Тудорковичи и Хоробров Сокальского района Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Впоследствии на отрезке этого пути от Червонограда до границы Волынской области движение легкового транспорта и автобусов восстановили. Однако ограничение для грузовиков решили сохранить.

А в Ривненской области особенно сложная ситуация наблюдалась на двух участках – объездной дороге Ривне и трассе Ривне – Луцк в районе села Броники. Впрочем, несмотря на замедленное движение, пробки там уже смогли ликвидировать и обеспечить проезд всего транспорта.

В целом сотрудникам ГСЧС пришлось буксировать 38 авто. Например, на трассе H22 Устилуг – Луцк – Ривне, которую заблокировал грузовик иностранной регистрации, даже применили тяжелую инженерную технику. Кроме того, спасатели оказали помощь 93 участникам движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 27 января Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и ветра в центральных и части южных областей Украины.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что резкое ухудшение погоды – это следствие прихода в Украину нового циклона. Кроме снега, он принесет с собой дожди и ветер.