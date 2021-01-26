Дороги на западе Украины парализовал снег. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Дороги на западе Украины парализовал снег

В западных регионах ухудшение погодных условий привело к образованию огромных пробок на трассе Киев – Чоп и на дорогах регионального значения. Так, из-за сильного снегопада оказались заблокированными автобусы, грузовики и другой транспорт.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook, ограничение движения для крупногабаритного транспорта было введено на трассе Р-15 Ковель – Жовква (дорога регионального значения) между селами Тудорковичи и Хоробров Сокальского района Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Впоследствии на отрезке этого пути от Червонограда до границы Волынской области движение легкового транспорта и автобусов восстановили. Однако ограничение для грузовиков решили сохранить.

На Львовщине частично восстановили движение транспорта.
Из-за ухудшения погоды на дорогах Украины скопился транспорт.
ГСЧС вывели на дороги тяжелую инженерную технику.

А в Ривненской области особенно сложная ситуация наблюдалась на двух участках – объездной дороге Ривне и трассе Ривне – Луцк в районе села Броники. Впрочем, несмотря на замедленное движение, пробки там уже смогли ликвидировать и обеспечить проезд всего транспорта.

В целом сотрудникам ГСЧС пришлось буксировать 38 авто. Например, на трассе H22 Устилуг Луцк Ривне, которую заблокировал грузовик иностранной регистрации, даже применили тяжелую инженерную технику. Кроме того, спасатели оказали помощь 93 участникам движения.

Грузовики образовали пробку на трассе Киев – Чоп.
На дорогах в западных регионах Украины образовались заносы.

Пробки на дорогах

Как сообщал OBOZREVATEL, на 27 января Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и ветра в центральных и части южных областей Украины.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что резкое ухудшение погоды – это следствие прихода в Украину нового циклона. Кроме снега, он принесет с собой дожди и ветер.

Украина