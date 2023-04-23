'Дорогая жизнь на Бахмут под контролем ВСУ!' Украинский воин рассказал о тяжелых боях за город. Видео

Украинские защитники в Бахмуте Донецкой области продолжают сдерживать российские оккупационные войска и отбивают атаки путинской армии. Дорога жизни на Бахмуте находится под контролем Вооруженных сил Украины.

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Об этом рассказал украинский воин. Соответствующее видео опубликовал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Сейчас находимся в районе населенного пункта Хромово. Сейчас идут тяжелые бои. Враг пытается отжать дорогу на Бахмут. Работает по всему, что только можно. Но наши мужественные воины держатся и отбивают атаки. Провели штурм. Дорога под нашим контролем. Слава Украине!" – сказал защитник Украины.

Стоит отметить, что Бахмут является одной из самых горячих точек фронта. Каждый час оккупанты пытаются наступать, однако успеха не имеют. Хотя на захват города оккупанты бросают все силы, несокрушимые украинские защитники отбивают все атаки и наносят значительные потери врагу.

Напомним, за последние сутки украинские пограничники остановили еще четыре атаки российских захватчиков в Бахмуте Донецкой области. Враг понес потери. Ни одна из попыток противника прорвать нашу линию обороны не обернулась успехом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бахмут остается местом самых ожесточенных боев с оккупантами. Россия, не задумываясь о последствиях, разрушает жилые дома, уничтожает инфраструктуру, ведет атаку, используя минометы и артиллерию.

– Защитников Украины и российских оккупантов в Бахмуте кое-где разделяют считанные метры. Известно, что бои переместились в центр города.

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