Дорога в Европу: как Большое Строительство меняет Украину

В течение 30 лет украинские чиновники всех уровней не замечали проблем, чтобы не брать на себя ответственность. Такая политика привела к уничтожению экономики и инфраструктуры в нашей стране. Чтобы переломить эту ситуацию, президент Владимир Зеленский начал Большое Строительство, в рамках которого началась глобальная перестройка европейской инфраструктуры по всей стране. А развитие инфраструктуры – это, в свою очередь, база для позитивных экономических преобразований в будущем.

Экономическое чудо, как в Польше или Чехии

Эксперты подтверждают, что Большое Строительство сегодня закладывает прочный фундамент и становится основным драйвером украинского экономического возрождения.

Аналитики Киевской школы экономики провели параллели Большого Строительства с другими странами Восточной Европы. Они аргументировали, что подобный положительный опыт уже переживали наши соседи Польша и Чехия, где масштабная перестройка инфраструктуры также дала значительный импульс для взлета экономики. Теперь и Украина идет их путем. Эксперты уверены: Украина сможет повторить опыт соседей. Уже сегодня проложены тысячи километров европейских дорог, что доказывает, что украинцы умеют создавать качественный продукт.

Эксперты также отметили, что благодаря Большому Строительству спрос на материалы и рабочую силу будет способствовать росту ВВП на 2,2%. При этом совокупный эффект от Большого Строительства – увеличение ВВП в последующие три года на 4,4%.

"Такие высокие показатели оговариваются мультипликативным эффектом от Большого Строительства. Ведь проект дает возможность работать, создавать рабочие места и платить налоги не только строительно-дорожным компаниям, но и производителям стройматериалов и техники, добывающей и перерабатывающей промышленности, транспортным компаниям и тому подобное. Также компании-перевозчики благодаря обновленной европейской транспортной инфраструктуре будут тратить меньше времени в пути с меньшими эксплуатационными затратами", – отмечает аналитик Сергей Быков.

И самое весомое, по мнению экспертов, – создание Большим Строительством рабочих мест.

"Только за прошлый год в проекте было задействовано не менее 50 тыс. человек. При этом совокупно в автодорожный и связанных отраслях Большое Строительство создало около 200 тыс. рабочих мест. Это в основном квалифицированные кадры, которые не поехали на заработки за границу, но остались со своими семьями и сейчас развивают Украины", – объясняет Сергей Быков.

Вместе с европейскими партнерами борется с коррупцией

Для гарантии прозрачности новая команда "Укравтодора" начала тесное сотрудничество с ЕБРР, начав большой совместный антикоррупционный проект в этом году.

"В этом году мы начинаем большой антикоррупционный проект при поддержке ЕБРР. Напоминаю, Укравтодор первый пилотный объект ЕБРР в госсекторе. Получается, что впервые в Украине государственное учреждение перенастроит управленческие и закупочные практики в соответствии с рекомендациями консультантов ЕБРР. Без этих важных изменений, мы не получим кредитных траншей на обновление и строительство дорог", – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков во время презентации плана трансформации агентства 2021-2023 гг.

Эксперты отмечают, что залогом отсутствия коррупционных рисков на крупные стройки имеются значительные кредитные транши от международных партнеров Укравтодора.

"Международные партнеры вкладываются только в те проекты, которые не содержат признаков коррупции, ведь ценят свою репутацию. Одним из таких является Большое Строительство. Так, в декабре прошлого года Укравтодор и ЕБРР подписали кредитное соглашение общей стоимостью 450 млн евро. Оно предполагает не только реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев – Одесса и строительство Северного обхода Львова, но и внедрение четырех важных реформ для дорожной отрасли. Среди них – реформа системы закупок, повышение безопасности движения, развитие инфраструктуры для электротранспорта, и ключевая – антикоррупционная", – подчеркнул эксперт Петр Охотин.

Кроме того Большое Строительство открывает всем информацию в рамках web-портала прозрачности, где в одном месте можно будет посмотреть исчерпывающую документацию по каждому объекту.

При этом заметно, что руководство проекта плодотворно сотрудничает с правоохранителями. Так, недавно на Харьковщине СБУ предупредила государственные убытки при реконструкции объектов критической инфраструктуры дорожной отрасли. Финансирование работ должны обеспечивать из государственного бюджета Украины, а их ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд грн. При анализе тендерной документации сотрудники СБУ обнаружили, что менеджмент коммерческой структуры, которая принимала участие в торгах, предоставил поддельные бумаги. Сообщалось, что операция проводилась при содействии менеджмента Большого Строительства.

Большое Строительство возвращает веру в европейское будущее

Кроме значительного экономического эффекта Большое Строительство имеет еще и значительное идеологическое значение. Ведь строительство новой европейской инфраструктуры в Украине – это помимо прочего еще и яркий символ национального возрождения.

Политолог Кирилл Сазонов уверен, что строительство европейских дорог – повышает национальное сознание украинцев.

"Когда украинцы видят, как меняется страна у них на глазах, когда едут новыми, ровными дорогами и понимают, что это сделано в Украине – это вызывает гордость! За то, что мы можем строить не хуже, чем в Европе, жить не хуже, чем в Европе. Это дает ощущение, что мы – часть большой европейской семьи. Это программирует национальное самоощущение и самосознание", – заверил эксперт.

По мнению экспертов, благодаря этим положительным эмоциям украинцы начинают верить в собственные силы и в Украине.

"Большое Строительство создает не только комфорт, но и мощный импульс для развития национального достоинства. Нам всем важно видеть Украину сильной, современной, гордиться ею. И этот масштабный проект дарит нам такую возможность", – подчеркнул Сергей Быков.

Большое Строительство – большие масштабы

Проект Зеленского бьет рекорды по своим масштабам и темпам – об этом говорит официальная статистика. Так, в рамках этого проекта впервые в истории Украины удалось выполнить план по развитию транспортной инфраструктуры на 97%. И это не мешая на карантин, который остановил работу многих отраслей в 2020 году.

Если сравнивать темпы дорожного строительства в ВБ и во время него, то получается, что предыдущие 10 лет в Украине было обновлено 6 570,9 км дорог, а Большое Строительство только за один 2020 год успело обновить 6556 км дорог государственного и местного значения. В планах на 2021-ый еще больше – 6500 км.

Также следует отметить, что в 2020 году средняя стоимость дорог снизилась на 19% по сравнению с предыдущим периодом. Во время Большого Строительства один километр стал обходиться государству в 20,2 млн, тогда как в 2019 году эта же дистанция стоила 25,1млн. Учитывая масштабы проекта – экономия получается колоссальная.

Причем, благодаря обновлению не отдельных участков, а целых дорог протяженностью от 50 до 150 км, дорога для автомобилистов стала занимать в 1,5-2 раза меньше времени. И к тому же стала более комфортной и безопасной, ведь государство инвестирует не только в качество дорог, но в безопасность движения, качественные проектные решения, долгосрочную эксплуатацию и сохранение новых дорог, говорят в Укравтодоре.

"Отдельная заслуга Большого Строительства – проект смог подвинуть с места долгострои. Например, Запорожский мост – автомагистраль с комплексом технических сооружений через реку Днепр, которую начали строить еще в 2004 году. Процесс почти не двигался вплоть до прошлого года, когда объект вошел в Большое Строительство. И уже в 2020 году наконец был открыт проезд верховой стороной балочного моста (один из ключевых объектов комплекса). Полное завершение строительства планируется через два года. И таких объектов только за прошлый год выросло десятки по всей стране", – рассказал нам директор департамента развития дорог Укравтодора Андрей Ивко.

Он также отметил, что ряд объектов Большого Строительства имеет собственное идеологическое значение в рамках проекта.

"Да, 30-й годовщины независимости мы планируем "сшить" страну длинной магистралью М-30 Стрый – Изварино, которая строится по самым современным европейским технологиям. "Дорога единения" пройдет через 11 областей от Львовщины до Луганщины, ее длина достигает почти 1400 километров.

Она позволит людям легко добраться с запада на восток и с востока на запад. Фактически эта дорога станет символом единства Украины!" – заявил Андрей Ивко.

Большое Строительство поможет городам строить мосты и дороги

Хотя Большое Строительство буквально "сшивает" новыми магистралями европейского уровня восток и запад страны, однако не может ремонтировать разрушенные дороги в пределах населенных пунктов, которыми занимается местная власть. Вот почему часто украинцы, живущие в городах, часто не видят реальных изменений.

Чтобы исправить ситуацию было решено создать платформу Transport City Projects, которая будет помогать городам в рамках программы Большого строительства внедрять крупные инфраструктурные проекты, на которые в городском бюджете не хватает денег или решимости.

"Укравтодор уже имеет опыт работы с муниципальными объектами, удачным примером подобной работы является мост в Запорожье, который Укравтодор взялся достроить до марта 2022 года. Другой пример – мост через Сухой Лиман в Черноморске в Одесской области, который местные власти безуспешно пыталась построить с 2016 года. Также благодаря проекту Transport City Projects уже летом начнутся работы по достройке Дарницкого моста в Киеве, который на протяжении почти десяти лет был неподъемным бременем для киевской власти, потому что его также не получалось привести в порядок", – говорит Андрей Ивко, уверяя, что мост будет достроен уже к концу 2021 года.

Кроме того, менеджеры Transport City Projects обратили внимание на один из самых известных украинских коммунальных недостроев – Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который местные власти пытаются построить с 2003 года. Укравтодор в рамках проекта Transport City Projects, уже предложил КГГА взять строительство этого моста под свой контроль, чтобы запустить его как можно скорее и разгрузить для киевлян тяжелый трафик. Эксперты такую идею поддерживают.

"Реализация крупных инфраструктурных объектов в Украине ставит справедливый вопрос – почему другие проекты не вовлечены в эту историю успеха? Если Запорожский мост можно достроить, то чем хуже Подольский мостовой переход?" – задается вопросом урбанист Евгений Петрощук.

По мнению транспортных экспертов, Transport City Projects станет своеобразным толчком для активизации работы с муниципальными недостроями по всей стране, а пользу от программы Большое Строительство смогут ощутить не только водители, которые передвигаются по дорогам областей, но и жители городов, которые наконец увидят, что украинская инфраструктура может быть на европейском уровне.