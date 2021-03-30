Дорога до Європи: як Велике Будівництво змінює Україну

Протягом 30 років українські чиновники усіх рівнів не помічали проблем, аби не брати на себе відповідальність. Така політика призвела до знищення економіки та інфраструктури в нашій країні. Щоб переломити цю ситуацію, президент Володимир Зеленський започаткував Велике Будівництво, в рамках якого розпочалася глобальна розбудова європейської інфраструктури по всій країні. А розвиток інфраструктури – це, зі свого боку, база для позитивних економічних перетворень у майбутньому.

Економічне диво, як у Польщі або Чехії

Експерти підтверджують, що Велике Будівництво сьогодні закладає міцний фундамент та стає основним драйвером українського економічного відродження.

Аналітики Київської школи економіки провели паралелі Великого Будівництва з іншими країнами Східної Європи. Вони аргументували, що подібний позитивний досвід вже переживали наші сусіди Польща та Чехія, де масштабна розбудова інфраструктури також дала значний імпульс для злету економіки. Тепер і Україна йде їхнім шляхом. Експерти впевнені: Україна зможе повторити досвід сусідів. Уже сьогодні прокладено тисячі кілометрів європейських доріг, що доводить, що українці вміють створювати якісний продукт.

Експерти також відзначили, що завдяки Великому Будівництву попит на матеріали і робочу силу сприятиме зростанню ВВП на 2,2%. При цьому сукупний ефект від Великого Будівництва – збільшення ВВП в наступні три роки на 4,4%.

“Такі високі показники обумовлюються мультиплікативним ефектом від Великого Будівництва. Адже проєкт дає можливість працювати, створювати робочі місця та сплачувати податки не лише будівельно-дорожнім компаніям, але й виробникам будматеріалів і техніки, видобувній та переробній промисловості, транспортним компаніям, тощо. Також компанії-перевізники завдяки оновленій європейській транспортній інфраструктурі будуть витрачати менше часу в дорозі з меншими експлуатаційними витратами”, – зазначає аналітик Сергій Биков.

І найвагоміше, на думку експертів, – створення Великим Будівництвом робочих місць.

“Тільки за минулий рік в проекті було задіяно не менше 50 тис. працівників. При цьому сукупно в автодорожній та пов'язаних галузях Велике Будівництво створило близько 200 тис. робочих місць. Це здебільшого кваліфіковані кадри, які не поїхали на заробітки за кордон, але залишилися зі своїми родинами та нині розбудовують Україну”, – пояснює Сергій Биков.

Разом з європейськими партнерами бореться з корупцією

Для гарантії прозорості нова команда “Укравтодора” розпочала тісне співробітництво з ЄБРР, започаткувавши великий спільний антикорупційний проєкт вже цього року.

“Цього року ми розпочинаємо великий антикорупційний проєкт за підтримки ЄБРР. Нагадую, Укравтодор перший пілотний об’єкт ЄБРР у держсекторі. Виходить, що вперше в Україні державна установа переналаштує управлінські та закупівельні практики відповідно до рекомендацій консультантів ЄБРР. Без цих важливих змін, ми не отримаємо кредитних траншів на оновлення та будівництво доріг”, – зауважив очільник Укравтодору Олександр Кубраков під час презентації плану трансформації агентства 2021-2023 рр.

Експерти зазначають, що запорукою відсутності корупційних ризиків на Великому Будівництві є значні кредитні транші від міжнародних партнерів Укравтодору

“Міжнародні партнери вкладаються тільки в ті проєкти, які не містять ознак корупції, адже цінують свою репутацію. Одним з таких є Велике Будівництво. Так, у грудні минулого року Укравтодор та ЄБРР підписали кредитну угоду загальною вартістю 450 млн євро. Вона передбачає не тільки реконструкцію майже 300 км дороги M-05 Київ – Одеса та будівництво Північного обходу Львова, але і впровадження чотирьох важливих реформ для дорожньої галузі. Серед них – реформа системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвиток інфраструктури для електротранспорту, та ключова - антикорупційна”, – підкреслив експерт Петро Охотін.

Окрім того Велике Будівництво відкриває усім інформацію в рамках web-порталу прозорості, де в одному місці можна буде переглянути вичерпну документацію по кожному об’єкту.

При цьому помітно, що керівництво проєкту плідно співпрацює з правоохоронцями. Так, нещодавно на Харківщині СБУ попередила державні збитки під час реконструкції об’єктів критичної інфраструктури дорожньої галузі. Фінансування робіт мали забезпечувати з державного бюджету України, а їх очікувана вартість становила понад 1,3 млрд грн. Під час аналізу тендерної документації співробітники СБУ виявили, що менеджмент комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблені папери. Повідомлялося, що операція проводилася за сприяння менеджменту Великого Будівництва.

Велике Будівництво повертає віру у європейське майбутнє

Окрім значного економічного ефекту Велике Будівництво має ще й значне ідеологічне значення. Адже будівництво нової європейської інфраструктури в Україні – це окрім іншого ще й яскравий символ національного відродження.

Політолог Кирило Сазонов впевнений, що будівництво європейських доріг – підвищує національну свідомість українців.

“Коли українці бачать, як змінюється країна в них на очах, коли їдуть новими, рівними дорогами та розуміють, що це зроблено в Україні – це викликає гордість! За те, що ми можемо будувати не гірше, ніж в Європі, жити не гірше, ніж в Європі. Це дає відчуття, що ми – частина великої європейської родини. Це програмує національне самовідчуття та самосвідомість”, – запевнив експерт.

На думку експертів, завдяки цим позитивним емоціям українці починають вірити у власні сили та в Україну.

“Велике Будівництво створює не тільки комфорт, а й потужний імпульс для розвитку національної гідності. Нам усім важливо бачити Україну сильною, сучасною, пишатися нею. І цей масштабний проєкт дарує нам таку можливість”, – підкреслив Сергій Биков.

Велике Будівництво – великі масштаби

Проєкт Зеленського б’є рекорди за своїми масштабами та темпами – про це говорить офіційна статистика. Так, в рамках цього проєкту вперше в історії України вдалося виконати план по розбудові транспортної інфраструктури на 97%. І це не заважаючи на карантин, який зупинив роботу багатьох галузей у 2020 році.

Якщо порівнювати темпи дорожнього будівництва до ВБ і під час нього, то виходить, що попередні 10 років в Україні було оновлено 6 570,9 км доріг, а Велике Будівництво тільки за один 2020 рік встигло оновити 6 556 км доріг державного та місцевого значення. В планах на 2021 ще більше – 6500 км.

Також слід зазначити, що у 2020 році середня вартість доріг знизилася на 19% у порівнянні з попереднім періодом. Під час Великого Будівництва один кілометр став обходитися державі у 20,2 млн, тоді як у 2019 році ця ж дистанція коштувала 25,1 млн. З огляду на масштаби проєкту – економія виходить колосальна.

Причому, завдяки оновленню не окремих ділянок, а цілих доріг протяжністю від 50 до 150 км, дорога для автомобілістів стала займати у 1,5-2 рази менше часу. І до того ж стала більш комфортною та безпечною, адже держава інвестує не тільки у якість доріг, але у безпеку руху, якісні проєктні рішення, довгострокову експлуатацію та збереження нових доріг, говорять в Укравтодорі.

“Окрема заслуга Великого Будівництва – проєкт зміг посунути з місця довгобуди. Наприклад, Запорізький міст – автомагістраль з комплексом технічних споруд через річку Дніпро, яку почали будувати ще у 2004 році. Процес майже не рухався аж до минулого року, коли об’єкт увійшов до Великого Будівництва. І вже 2020 році нарешті було відкрито проїзд верховою стороною балкового мосту (один з ключових об’єктів комплексу). Повне завершення будівництва планується через два роки. І таких об'єктів тільки за минулий рік виросло десятки по всій країні”, – розповів нам директор департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко.

Він також наголосив, що низка об'єктів Великого Будівництва має власне ідеологічне значення у рамках проєкту.

“Так, до 30-ї річниці незалежності ми плануємо “зшити” країну найдовшою магістраллю М-30 Стрий – Ізварине, яка будується за найсучаснішими європейськими технологіями. “Дорога єднання” пройде через 11 областей від Львівщини до Луганщини, її довжина сягає майже 1400 кілометрів.

Вона дозволить людям легко дістатися з заходу на схід та зі сходу на захід. Фактично ця дорога стане символом єдності України!” – заявив Андрій Івко.

Велике Будівництво допоможе містам будувати мости і дороги

Хоча Велике Будівництво буквально “зшиває” новими магістралями європейського рівня схід та захід країни, проте не може ремонтувати зруйновані дороги в межах населених пунктів, якими опікується місцева влада. Ось чому часто українці, які живуть у містах, часто не бачать реальних змін.

Аби виправити ситуацію було вирішено створити платформу Transport City Projects, яка буде допомагати містам в рамках програми Велике будівництво впроваджувати великі інфраструктурні проєкти, на які у міському бюджеті не вистачає грошей чи рішучості.

“Укравтодор вже має досвід роботи з муніципальними об‘єктами, вдалим прикладом подібної роботи є міст у Запоріжжі, який Укравтодор взявся добудувати до березня 2022 року. Інший приклад – міст через Сухий Лиман у Чорноморську на Одещині, який місцева влада безуспішно намагалася побудувати з 2016 року. Також завдяки проєкту Transport City Projects вже влітку розпочнуться роботи з добудови Дарницького мосту в Києві, який впродовж майже десяти років був непідйомним тягарем для київської влади, бо його також не виходило привести до ладу”, – каже Андрій Івко, запевняючи, що міст буде добудовано вже до кінця 2021 року.

Крім того, менеджери Transport City Projects звернули увагу на одну з найбільш відомих українських комунальних недобудов – Подільско-Воскресенський міст у Києві, який місцева влада намагається побудувати з 2003 року. Укравтодор, в рамках проєкту Transport City Projects, вже запропонував КМДА взяти будівництво цього мосту під свій контроль, щоб запустити його якомога скоріше та розвантажити для киян важкий трафік. Експерти таку ідею підтримують.

“Реалізація великих інфраструктурних об’єктів в Україні ставить справедливе питання – чому інші проєкти не долучені до цієї історії успіху? Якщо Запорізький міст можна добудувати, то чим гірший Подільський мостовий перехід?” – задається питанням урбаніст Євген Петрощук.

На думку транспортних експертів, Transport City Projects стане своєрідним поштовхом для активізації роботи з муніципальними недобудовами по всій країні, а користь від програми Велике Будівництво зможуть відчути не тільки водії, які пересуваються дорогами областей, а й мешканці міст, які нарешті побачать, що українська інфраструктура може бути на європейському рівні.