Допустил ошибку в собственной фамилии: Шкарлет написал заявление об отставке. Фото

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет написал заявление об отставке. При этом он допустил ошибку в собственной фамилии.

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Фото заявления опубликовал на своей странице в Facebook глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. На нем видно, что ошибка допущена в шапке заявления (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Три заявления с просьбой принять отставку поступили в Верховную Раду Украины. От Министра образования и науки Украины Шкарлета С.М. От Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Рябикина П.Б. От Вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины Федорова М.А.", – сообщил Стефанчук.

По его словам, все заявления будут рассмотрены, согласно закону, на ближайшем пленарном заседании.

"Новые министры будут назначены безотлагательно с момента получения соответствующего заявления", – добавил Стефанчук.

Кроме того, он отметил, что после увольнения Михаила Федорова его кандидатура планируется к рассмотрению на должность вице-премьера с более расширенными полномочиями.

Впрочем, речь не о том. Собственно, Шкарлет, при написании своей фамилии пропустил в ней вторую букву – "к".

Получилось, что фамилия министра науки и образования зазвучала по-новому – не Шкарлет, а Шарлет.

Стоит отметить, что в сети сразу обратили на это внимание и высмеяли чиновника, отвечающего за образовательный процесс в Украине.

"Ничего не смутило, что это заявление министра образования написано с ошибкой?", "Списать не было у кого", "Какой министр, такое и образование", "Немного сарказма: после Шкарлета министры решили не писать заявления от руки, чтобы можно было исправить ошибки", "Министр образования и науки свою фамилию пишет с ошибкой! В отставку!", "Шарлет... это эпично!" – пишут пользователи.

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