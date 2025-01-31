"Донецк – украинский город": патриоты устроили смелую акцию под носом у оккупантов. Фото

Во временно оккупированном Донецке активисты движения "Желтая лента" распространили украинскую символику. Патриоты развесили около 200 желтых картин и плакатов в парке Щербакова и на улицах города.

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Для жителей оккупированных территорий такие акции являются символом надежды на увольнение и напоминанием, что Донецк – это Украина. Желтая лента стала символом несокрушимости и поддержки Вооруженных сил Украины, сообщили в Telegram-канале движения.

"Сопротивление оккупантам для жителей ВОТ — это надежда на увольнение, вера в то, что и их город будет деоккупирован. Это еще одно подтверждение тому, что Донецк — украинский город!" – подчеркнули активисты.

Напомним, что движение "Желтая лента" возникло в 2022 году в Херсоне после его оккупации российскими войсками. Впоследствии он распространился на другие временно захваченные территории, включая Бердянск, Энергодар, Луганск, Крым и Донбасс. Активисты продолжают борьбу, напоминая миру о сопротивлении украинцев на оккупированных землях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее активисты "Желтой ленты" провели смелую акцию в оккупированном Крыму с напоминанием, что полуостров действительно принадлежит Украине. Послания появились в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и Феодосии.

Кроме того, подобные акции проходили и в других оккупированных населенных пунктах. В частности, в Мелитополе, где активисты провели патриотический флешмоб, распространив символы сопротивления и патриотизма. Проукраинские открытки и плакаты появились у памятных мест и на улицах.

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