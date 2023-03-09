''Донецк – это Украина'': партизаны устроили смелую акцию в оккупированном городе и сделали предупреждение захватчикам. Фото

Украинские партизаны во временно оккупированном Донецке, несмотря на значительное давление, продолжают смелые акции протеста. На этот раз они напомнили путинским захватчикам и их приспешникам, что Донецк – это Украина.

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Кроме того, проукраинские активисты предупредили оккупантов, что Вооруженные силы Украины уже близки, а временно захваченный город обязательно будет деоккупирован. Подходящие фото появились в соцсетях.

Акцию устроили активисты проекта "Желтая лента".

"Донецк – это Украина! Мы продолжаем свой непростой путь к свободному и независимому государству!" – отметили организаторы.

Они также развешали на улицах Донецка ленты и листовки, являющиеся символом совместной борьбы Украины, несокрушимости и величества украинского народа.

Напомним, украинские партизаны уничтожили в Луганской области оборудование автоматизированного управления железной дорогой. Они совершили поджог в глубоком тылу врага, на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит, через которую оккупанты опрокидывали свои силы в горячие точки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированных городах Запорожской области продолжает работать сопротивление. Несмотря на угрозу жизни, патриоты распространяют в захваченных россиянами городах патриотическую символику.

Украинские патриоты также устроили смелую акцию на территории временно оккупированного Крыма, напомнив российским захватчикам, что время играет против них и каждый день деоккупация становится все ближе. Активисты подчеркнули, что другого пути нет, ведь для них Крым является домом.

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