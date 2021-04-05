Стало відомо про загибель захисника України на Донбасі від кулі снайпера

У зоні ООС на Донбасі в понеділок, 5 квітня, загинув український захисник.

Про це у Facebook повідомив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. За його даними, боєць загинув унаслідок пострілу снайпера.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" уточнило, що трагедія трапилася неподалік Авдіївки. Там збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню. Вони здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, розповіла пресслужба у Facebook.

"Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося", – йдеться у повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Ветеран АТО, журналіст Мирослав Гай також повідомив про втрати України на Донбасі. "Війна триває", – написав він на своїй Facebook-сторінці ввечері в понеділок.

Зазначимо, що пресслужба ООС про загибель поки не повідомляла. Станом на 17:00 понеділка було відомо про одне порушення режиму припинення вогню на лінії фронту з боку російсько-окупаційних військ (у районі Новоолександрівки) за добу.

Противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Тоді повідомлялося, що бойових втрат серед воїнів Збройних сил України не було.

Як раніше писав OBOZREVATEL, загиблим 3 квітня на Донбасі внаслідок підриву на міні виявився воїн ЗСУ з Луцька Сергій Сулима. Саме він із медикинею Світланою Земліною 26 березня рятував під обстрілом побратимів, поранених під Шумами.