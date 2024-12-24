'Домой возвращаюсь обновленным': тяжелораненый Александр с Харьковщины прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Александр работал на поле, когда в 40 шагах от него разорвалась ракета из вражеского "Искандера". Теперь мужчина учится жить с протезом. Недавно Александр прошел курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

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"Домой я возвращаюсь обновленным, вдохновенным. Процедуры хорошие, персонал приветливый, кормят отлично. Беседовал с психологом здесь. Это реально работает – тебе задают сложные вопросы, на которые у самого ответа нет, объясняют, ты понимаешь. Это очень хорошо, что благодаря Фонду есть возможность пройти реабилитацию", – говорит Александр.

В момент ранения Александр не потерял сознания, поэтому помнит и ужасную боль, и людей, оказывавших ему первую помощь. Он почти сразу осознал, что с ним произошло. Благодаря эмоциональной поддержке родных и коллег постепенно возвращается к активной жизни.

"На этом жизнь не кончается. Как бы ни было плохо, нужно идти дальше. Неважно, что на одной ноге. Весной планирую сеять урожай, выращивать хлеб. Потому что нельзя оставлять землю", – говорит Александр.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).