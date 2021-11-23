Домитинговались: Филатов о скандале вокруг набережной и людях, лишивших Победу реконструкции

В Днепре который день не утихает скандал вокруг реконструкции набережной на Победы. Напомним, что после митинга местных жителей под руководством так называемых активистов заммэра Михаил Лысенко предложил Борису Филатову перенаправить финансирование с Победы на ж/м Каменский-Ломовский, где запланировано строительство двухуровневой набережной з разнообразными зонами отдыха.

Сегодня городской голова Борис Филатов на своей странице в Фейсбук прокомментировал ситуацию и заявил, что реконструкция набережной на ж/м Победа, которая планировалась на 2022 год, приостановлена на неопределенный срок. Таким образом, жители Победы, которые пошли на поводу у "активистов", лишили и себя, и своих соседей красоты, которая была бы у них уже в ближайший год, пишет "Наше Місто".

Борис Филатов отметил, что там не собирались строить высотных домов или ресторанов, а хотели реализовать проект по строительству спортивного центр для паралимпийцев, для чего и выделили земельный участок. Само строительство должно было проходить не за средства городского бюджета. При этом в спорткомплексе могли бы тренироваться все желающие горожане.

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"Вы тут пока между собой разбирайтесь, а я пойду другими жилмассивами позанимаюсь.

Вы ж сами не знаете, чего хотите. Одни хотят "такую" реконструкцию, другие — "сякую", а особо упоротые, чтобы оставили всё, как есть. Они хотят "рыбку ловить" и "шашлыки жарить на природе". А меня депутаты и жители других районов просят о помощи. Не будет вам никакой реконструкции. Мы деньги с "Победы" переставим на другие проекты", — написал Борис Филатов.

Мэр подытожил, что пока неизвестно, куда будут перенаправлены сотни миллионов гривен с реконструкции набережной на ж/м Победа. По этому поводу идут консультации с депутатским корпусом.