Дома украинцев атаковали шершни: что делать в случае укуса

К спасателям поступают десятки сообщений о том, что шершни поселились в человеческих домах, церквях и многоэтажках. В частности, бороться с насекомыми приходится на Ровенщине.

Как их вылавливают и что делать при укусе, рассказали в ТСН. Украинцам советуют вызвать спасателей сразу, если рядом поселились насекомые.

"А шершни сейчас значительно активизировались. Мы получаем 3-4 сообщения в неделю, что у людей в хозяйстве есть шершни", – рассказывают спасатели на Ровенщине.

Биологи говорят, что насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета, ведь когда повышенная температура, то они лучше питаются и размножаются.

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Обычно спасатели место сначала обрабатывают ядом, затем насекомых накрывают тряпкой. Людям советуют быть осторожными, если шершня хотите поймать самостоятельно.

Если насекомое вас ужалило, то советуют промыть место водой с мылом, обработать антисептиком и приложить что-то холодное. В течение дня нужно пить много воды, чая с сахаром. В случае аллергии лучше сразу обратиться к врачам. Ненормальной реакцией считается затрудненное дыхание, отек языка и губ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в курортном поселке Кирилловка на побережье Азовского моря дома местных жителей и баз отдыха атаковали полчища комаров.