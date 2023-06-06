Дома смывает водой: новые жуткие кадры последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Видео

После подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции, в результате чего затопило ряд населенных пунктов, дома просто смывает водой и несет течением Днепра.

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В сети показали новые жуткие кадры последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. А о ситуации в Новой Каховке рассказал мэр города Владимир Коваленко.

По его словам, вода уже затопила нижнюю часть берега, зоопарк "Сказочная дубрава", летний кинотеатр, парковую зону, стадионы. Также пострадали старая часть города, двухэтажные и трехэтажные финские домики, в том числе относящиеся к памятникам архитектуры.

Он уточнил, ссылаясь на расчеты 40-50-летней давности, что при таких разрушениях вода начнет спадать примерно на шестые сутки.

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов на юге Украины, из зоны предполагаемого подтопления уже приступили к эвакуации людей. По данным Херсонской ОВА, в зоне риска на правобережной части области оказались 16 тыс. мирных жителей.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.