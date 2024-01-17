Должны сохранить каждый кирпич: фонд Порошенко взялся профинансировать восстановление музея Шухевича

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича во Львове, который уничтожили российские "Шахеды", – это бывший подпольный штаб ОУН, где Шухевич скрывался в последние годы своей жизни и был убит советскими кадебистами в 1950 году. Фонд Порошенко выделил средства на восстановление музея.

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Об этом сообщил пятый президент в видео из Львова. Он заявил, что соответствующее гарантийное письмо на 4 млн грн уже передало руководству музея. Порошенко также сообщил, что 100 тысяч гривен также было выделено на создание виртуального тура.

Очевидцы российского обстрела 1 января 2024 говорят: "Шахеды" били прицельно по музею, чтобы его уничтожить. Именно поэтому, уверен Петр Порошенко, осмотревший разрушенное здание, музей необходимо восстановить. Это станет символом неистребимости украинского духа и нашей будущей победы.

Перед поездкой во Львов Порошенко направил приглашение к обсуждению проекта восстановления музея представителям военно-гражданской администрации, городского и областного совета, экспертам, историкам, представителям общества. Местные власти "отреагировали" – именно в этот день прислали в музей коммунальщиков с бульдозером, едва не уничтожившим уцелевшие реликвии.

Сотрудники музея показывают среди руин старую лестницу, которая вела к тайнику Шухевича и на которой в марте 1950 года его расстреляли. Как рассказала жена Юрия Романовича Шухевича Леся, у генерала нет могилы, есть только место, где его убили.

"Это мемориальная часть музея – здесь Роман Шухевич ходил, из того колодца пил воду, здесь жил, скрывался два года – с весны 1948 по день гибели 5 марта 1950 года. Я считаю, что здесь его нужно восстановить", – считает работница музея.

"Мы не можем, во-первых, ждать, пока война закончится – это надо делать уже и сейчас", – убежден Порошенко.

"В то же время мы не имеем права тратить ни копейки бюджетных денег на этот процесс. Поэтому есть остатки бюджетных средств – покупайте fpv дроны, покупайте Мавики, потому что на фронте наши ребята сидят без них. Мы, кстати, послезавтра тоже повезем FPV дроны на восток", – говорит Порошенко.

Пятый президент обратился в городской совет Львова с просьбой как можно быстрее принять решение по проекту восстановления: "можете не писать о Порошенко, пишите о себе, но дайте почтить место гибели легендарного главнокомандующего Шухевича. Потому что сейчас важно единство, в частности, вокруг нашей культуры и истории, вокруг Бандеры и Шухевича".

"Мы должны сохранить каждый кирпич, каждую ступеньку, мы восстановим музей, мы все реставрируем. Здесь не будет дворцов, здесь будет место, где генерал жил, место, где генерала убили НКВДисты и орки, где они попали сейчас для того, чтобы ранить украинскую душу. Мы этого не позволим", – говорит Порошенко.