'Должны объединиться вокруг ВСУ': Порошенко призвал остановить давление на СМИ и бизнес

Власти в Украине должны остановить давление на представителей средств массовой информации, а также на бизнес и содействовать объединению всех украинцев вокруг Вооруженных Сил Украины.

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Об этом заявил Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт, куда он привез технику, FPV-дроны и "Мавики".

"Негодяи, которые 24 февраля дрогнули из Киева, окопались в Лычаковском суде и на сегодняшний день, атакуют журналистов, атакуют инвесторов, атакуют и позорят Украину. Вы пытаетесь взять бизнес, журналистов в заложники, заменить инвесторов на инвест-нянь. Остановитесь!", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал объединиться вокруг ВСУ и работать на победу.

"Financial Times об этом написала, и Bloomberg – по отношению к предпринимателям, борющимся с коррупцией, по отношению к журналистам, борющимся с коррупцией", – отмечает пятый президент.

"Сейчас мы должны объединиться вокруг Вооруженных сил Украины. Поскольку если мы не поможем Вооруженным Силам, враг прорвется и будет угрожать всей Украине, в том числе и Киеву", – отмечает Порошенко.