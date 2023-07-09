'Должны их помнить и уважать': Зеленский рассказал, сколько украинцев и украинок получили звание Героя Украины за 500 дней полномасштабной войны

По состоянию на 500 дней полномасштабной войны России в Украине 298 украинцам и украинкам присвоено высшее звание Героя Украины. Глава государства Владимир Зеленский призвал почтить их память..

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Об этом сообщает пресс-служба ОП. Зеленский совершил рабочую поездку во Львовскую область, где встретился с личным составом Западного территориального управления Национальной гвардии Украины и вручил государственные награды.

Глава государства отметил, что сегодня 500 дней после начала полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины.

"500 дней, как мы боремся за свободу и независимость для Украины. За достоинство, за право на жизнь для всех наших людей, по всей Украине. Украина всегда будет благодарна каждому и каждой, кто бьется за нее. Нашим воинам. Нашим героям. 500 дней назад многие в мире еще не понимали, какие мы есть, какие вы есть, чего от нас ждать и какие наши герои. Теперь все понимают. Теперь мир верит в Украину. Мир вдохновляется нашей смелостью, вдохновляется нашими героями. А главное – украинцы верят в Украину, украинцы видят, на что мы все способны, когда мы вместе. В единстве мы сильнейшие", – подчеркнул президент. По его словам, с начала полномасштабной войны за свободу многие тысячи наших людей проявили максимальную отвагу, почти 50 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами.

"298 украинцев и украинок получили высшее звание Героя Украины. И мы все должны уважать и помнить этих людей – наших героев – и сейчас, и после нашей победы. И наши дети, и наши внуки, и все поколения украинского народа. Спасибо вам , героям Украины! Слава Украине!" – сказал Владимир Зеленский.

Президент поименно назвал более 270 Героев Украины, отметив, что имен некоторых наших воинов, также получивших эту высшую государственную награду, пока нельзя называть.

"И, конечно, я благодарен всем вам – благодарен всем нашим воинам, которые сегодня отмечены государственными наградами – орденами "За мужество", – за подвиги, которыми защищаете жизнь и прекрасное государство. Спасибо!" – сказал Президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал, как прошел для него 500-й день российской войны в нашей стране. Он назвал его очень насыщенным. Также во Львове прошел молебен за победу, за наших воинов, за наше государство. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинцев и приближает нашу победу!" – сказал гарант.

8 июля, украинские военные, которые руководили обороной "Азовстали" в Мариуполе весной прошлого года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции. Они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским побывали во Львове. Там "Рэдис" уже дал первый комментарий по возвращении из плена.

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