'Должны быть ограничены в правах': командир отделения БПЛА предложил наказание для мужчин, выехавших за границу. Видео

Командир отделения БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины Павел Петриченко предложил ограничить в правах мужчин, выехавших за границу во время войны с РФ. По его мнению, даже законно покинувшие страну не должны занимать государственные должности или участвовать в выборах.

Об этом военный сказал в комментарии "5 каналу". "Мужчины, выехавшие законно и сейчас не находящиеся на территории Украины, должны быть ограничены в определенных правах", – сказал он (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Видео дня

Во-первых, считает Павел Петриченко, таких украинцев следует лишить права работать в правоохранительных органах.

Также выехавшие из Украины мужчины не должны занимать должности в государственных органах, участвовать в выборах, быть мэрами, местными и народными депутатами, а также участвовать в государственных тендерах, считает защитник.

"Ну и все то, где задействовано государство, они должны быть максимально ограничены", – сказал Павел Петриченко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Госпогранслужбе рассказали, что осенью пассажиропоток на границе Украины значительно снизился. Сейчас он достигает около 80-85 тысяч человек в сутки в обе стороны, в выходные – до 105 тысяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!