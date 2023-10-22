До 105 тысяч в сутки: пограничники рассказали, сколько людей каждый день покидает Украину

Осенью пассажирский поток на границе Украины значительно снизился. В настоящее время он достигает около 80-85 тысяч человек в сутки в обе стороны, в выходные – до 105 тысяч.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 22 октября. "После завершения летнего сезона пассажирский поток значительно снизился. В сентябре уменьшение по сравнению с августом было 15%", – сказал он.

Спикер ГПСУ добавил, что в течение октября не фиксируется ни увеличения, ни уменьшения пассажиропотока.

"Сейчас он держится на уровне 50/50, но в среднем за сутки граница пересекают около 80-85 тысяч человек в обе стороны, в выходные пассажиропоток несколько растет, может достигать и 105 тысяч в сутки, но уже таких очередей нет", – рассказал Демченко.

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Он добавил, что 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей, и на данный момент существует необходимость в дополнительных пунктах пропуска, чтобы разгрузить другие участки границы.

По состоянию на 12:30 воскресенья больше всего очередей на выезд из Украины – на пунктах пропуска на границе с Польшей (Ягодин, Устилуг, Краковец, Шегини). Очереди также есть на границе со Словакией (Ужгород), Венгрией (Тиса), Румынией (Порубное) и Молдовой (Мамалыга).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Демченко также рассказал, что РФ в настоящее время перебрасывает диверсантов в три области Украины, граничащие с РФ. Больше всего ДРГ фиксируется на Сумщине, периодически их выявляют также на Харьковщине и Черниговщине.

– Ранее в Раде сообщили, что на границе с Польшей планируется открыть еще четыре пункта пропуска. Также будет расширен пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой.

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