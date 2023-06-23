"Должны быть на правильной стороне истории": Баффет упрекнул Запад за нерешительность в помощи Украине и назвал ключевой вызов

Американский филантроп и фотограф Говард Баффет, сын инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, заявил, что Запад не предоставляет Украине всей необходимой помощи, но в то же время "просит Украину вести эту войну так, как мы сами не хотели ее вести". Он подчеркнул, что попытки "не провоцировать" Владимира Путина – это слабость, а у мира в этот раз "нет права на ошибку".

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Баффет выступил на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 22 июня. Он сказал, что война в Украине изменит ход истории, поэтому все западные лидеры должны быть на "правильной стороне". Выступление миллиардера транслировалось в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня попросили рассказать о моем опыте в Украине, не столько об инвестициях. Но я скажу вам, что война не помешает нам инвестировать десятки миллионов долларов [в Украину]. Мы начали в прошлом году, и мы собираемся продолжать", – заявил он.

Филантроп упрекнул мировых лидеров в том, что они не передают Украине все, что ей нужно, чтобы выиграть эту войну, но еще и требуют, чтобы украинцы "воевали так, как мы бы не воевали сами".

"Я вам скажу, что никто никогда не выигрывал войну, боясь последствий. У нас нет места для ошибок", – заявил он.

По словам Баффета, мировое сообщество слишком медленное и нерешительное. "Эта политика приводит к гибели людей каждый день", – подчеркнул миллиардер.

"Обеспокоенных эскалацией войны я просто спрашиваю: вы обращаете внимание на то, как меняется и уже изменился геополитический ландшафт? Это не на пользу нам. Это не на пользу никому, кто сидит в этом зале. Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как будет выглядеть наш мир, если мы позволим Украине проиграть?" – спросил Баффет.

За время полномасштабного вторжения России в Украину он неоднократно посещал нашу страну. Филантроп рассказал о людях, которых он встретил.

"19-летняя девушка, которая потеряла ноги, она сказала мне: "Все, что я хочу – это вернуться и воевать на фронте", – вспомнил большой друг Украины. Также он рассказал о молодом парне по имени Денис, который потерял левую руку и обе ноги в Бахмуте. Он заявил Баффету, что хочет заниматься консультациями других людей, которые тоже пережили ампутации конечностей.

"Ни один американец не согласился бы на такое для своего ребенка. Ни один британец не согласился бы на такое для своего ребенка. Никто в этом зале не согласился бы на такое для своего ребенка. Так почему мы позволяем этому продолжаться?" – спросил он.

Миллиардер подчеркнул: Российской Федерации, которая уже создала самый большой гуманитарный кризис в мире при его жизни, нельзя позволить "изменить историю".

"Я понимаю, что главная цель этой конференции – сосредоточиться на инвестициях. Однако, что бы ни стало результатом этой конференции, она должна также выступать за справедливость и требовать, чтобы наши действия принесли победу Украине. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с такой четким разграничением между правильным и неправильным. Никогда. Когда победа приходит в Украину, она приходит ко всем нам", – подытожил бизнесмен.

Баффет – сын пятого богатейшего человека мира. Он приезжал в Украину с начала полномасштабной войны по меньшей мере шесть раз. Как фотограф он снимает здесь последствия российской агрессии для своей фотокниги, а также регулярно помогает нашей стране.

В Forbes раннее писали, что Баффет с его фондом Howard G. Buffett Foundation, похоже, крупнейший частный донор Украины.

Впервые он приехал в нашу страну в апреле 2022-го. 23 августа того же года получил орден князя Ярослава Мудрого V степени – за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире.

Как писал OBOZREVATEL, 15 июня Баффет привез гуманитарную помощь в прифронтовую Авдеевку, которая находится в полуокружении и регулярно обстреливается армией РФ.

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