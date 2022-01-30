'Доказательства' покупали трижды: в полиции снова продолжили расследование по делу блогерши OnlyFans

Голосеевский районный суд Киева в третий раз продлил срок проведения расследования о распространении материалов порнографического характера, которым занималась жительница столицы через сервис OnlyFans. Девушка за материальное вознаграждение отправляла своим подписчикам фото- и видеоматерилы с изображением половых органов.

Как сказано в постановлении, размещенном в судебном реестре, расследование продлено до 21 марта. Подозреваемая была задержана на горячем, благодаря "бдительности" правоохранителей, которые трижды покупали порно в ходе контроля за совершением преступления.

Первый раз — 5 февраля 2021. Работники правоохранительных органов потратили на контент 330 грн.

Второй раз — 25 февраля 2021. На закупку фотографий у подозреваемой было израсходовано 930 грн.

Третий раз — 1 марта 2021. На покупку контента оперативники потратили еще 972 грн.

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"На кадрах подозреваемая позирует на веб-камеру в обнаженном виде и нарочито демонстрирует свои гениталии. Данные материалы следователи относят к продукции порнографического характера, что подпадает под ст. 301 УК Украины", – сказано в судебном документе.

Согласно этой статье, подозреваемая может оказаться за решеткой на срок от трех до семи лет.

OnlyFans – популярный сервис для "взрослых", где подписчики могут следить за контентом избранного аккаунта только при условии ежемесячной абонентской платы. На сегодня на портале зарегистрировано 130 млн пользователей по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские Киева разоблачили веб-модель "с клубничкой", воспользовавшись ее услугами в рамках проведения спецоперации. А во Львове суд признал виновными семь человек, которые организовали подпольную порностудию.