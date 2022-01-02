В Киеве будут судить блогера, продававшую интимные фото на OnlyFans

Голосеевский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства о распространении материалов порнографического характера, которым занималась жительница столицы через популярный сервис OnlyFans. Девушка за материальное вознаграждение отправляла своим подписчикам фото- и видеоматерилы с изображением своих половых органов.

Об этом сообщается в постановлении, размещенном в судебном реестре. Подозреваемая была задержана "на горячем", благодаря бдительности правоохранительных органов.

Сотрудник полиции в рамках спецоперации подписался на аккаунт киевлянки в OnlyFans. Там он попросил ее выслать ему фотографии интимного характера и, оплатив 330 гривен, которые предварительно ему выделили из бюджета Нацполиции, получил обговоренные снимки.

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"На кадрах подозреваемая позирует на веб-камеру в обнаженном виде и нарочито демонстрирует свои гениталии. Данные материалы следователи относят к продукции порнографического характера, что подпадает под ст. 301 Уголовного кодекса", – указано в судебном документе.

Согласно этой статье, блоггерша может оказаться за решеткой на срок от трех до семи лет.

OnlyFans – популярный международный сервис (для взрослых), где подписчики могут следить за контентом избранного аккаунта только при условии ежемесячной абонентской платы. На сегодня на портале зарегистрировано 130 млн пользователей по всему миру.

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