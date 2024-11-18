Догадаются единицы: что означает слово 'сиріч'

Одним из способов украсить свою речь, является употребление редко используемых и устаревших слов. Украинский язык богат такими лексемами и они часто могут сами по себе задать тон всему высказыванию.

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Об одном из таких слов рассказала в своем TikTok блогер и радиоведущая Ольга Багний. Она объяснила своим подписчикам, что означает "сиріч".

Что означает "сиріч"

Багний пошутила, что слово "сиріч" не имеет ничего общего с сыром. Что остроумно, ведь ударение в нем падает на первый слог и может сбивать с толку сходством звучания.

А значит это слово "то есть" или "другими словами". "Но употребляется преимущественно в ироническом контексте", – добавила блогер.

Именно в ироническом ключе его употреблял, например, Тарас Шевченко:

А нумо знову віршувать.

Звичайне, нишком. Нумо знову,

Поки новинка на основі,

Старинку Божу лицювать.

А сиріч... як би вам сказать,

Щоб не збрехавши. Нумо знову

Людей і долю проклинать.

Откуда появилось слово "сиріч"

Это слово можно считать удельно украинским. В древности оно состояло из местоимения "си (сия)", то есть "эта", а также существительного "рѣчь", означающего "вещь", "предмет" или "слово".

А давние слова нередко могут придавать фразе торжественный, помпезный тон. Именно так "сірич" употребил в этой цитате Борис Олейник:

Образу хліба вклонімося.

Сиріч – людині,

Високочолому сіятелю землі.

Істинно, люди; живемо не хлібом єдиним.

Істинно так…..коли маємо хліб на столі.

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