Догадаются единицы: что означает слово "сиріч"
Одним из способов украсить свою речь, является употребление редко используемых и устаревших слов. Украинский язык богат такими лексемами и они часто могут сами по себе задать тон всему высказыванию.
Об одном из таких слов рассказала в своем TikTok блогер и радиоведущая Ольга Багний. Она объяснила своим подписчикам, что означает "сиріч".
Что означает "сиріч"
Багний пошутила, что слово "сиріч" не имеет ничего общего с сыром. Что остроумно, ведь ударение в нем падает на первый слог и может сбивать с толку сходством звучания.
А значит это слово "то есть" или "другими словами". "Но употребляется преимущественно в ироническом контексте", – добавила блогер.
Именно в ироническом ключе его употреблял, например, Тарас Шевченко:
А нумо знову віршувать.
Звичайне, нишком. Нумо знову,
Поки новинка на основі,
Старинку Божу лицювать.
А сиріч... як би вам сказать,
Щоб не збрехавши. Нумо знову
Людей і долю проклинать.
Откуда появилось слово "сиріч"
Это слово можно считать удельно украинским. В древности оно состояло из местоимения "си (сия)", то есть "эта", а также существительного "рѣчь", означающего "вещь", "предмет" или "слово".
А давние слова нередко могут придавать фразе торжественный, помпезный тон. Именно так "сірич" употребил в этой цитате Борис Олейник:
Образу хліба вклонімося.
Сиріч – людині,
Високочолому сіятелю землі.
Істинно, люди; живемо не хлібом єдиним.
Істинно так…..коли маємо хліб на столі.
Ранее OBOZ.UA объяснял значение слова "шаруга".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.