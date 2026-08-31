"Добрый и искренний": на войне погиб Герой из Львовской области. Фото

Во вторник, 1 сентября, Львов простится с военнослужащим Олегом Тарховым, погибшим, защищая Украину от российских оккупантов. Защитник отстаивал территориальную целостность и суверенитет государства в составе 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница".

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Свой последний бой Герой принял 28 августа 2026 года. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Прощание с Героем состоится во Львове

Церемония похорон Олега Тархова начнётся 1 сентября в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

После этого, ориентировочно в 11:30, на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания с защитником.

Похоронят воина на Голосковском кладбище, на участке 34-В.

Во Львовском горсовете призвали жителей города и его гостей присоединиться к городской церемонии прощания с воином и воздержаться в это время от развлекательных мероприятий и празднований.

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Мечтал открыть собственную автомастерскую

Олег Тархов родился 28 ноября 1989 года во Львове.

Учился во львовском лицее "Сыховский", а затем — в лицее № 17. Позже получил профессию электрика во Львовском высшем профессиональном политехническом училище.

До службы в Силах обороны он занимался волонтерской деятельностью в Черкасской городской организации Общества Красного Креста Украины.

По словам родных, Олег был добрым, искренним и общительным человеком, обладал хорошим чувством юмора и легко находил общий язык с окружающими. Особое место в его жизни занимала семья.

Он увлекался автомобилями, интересовался их ремонтом и мечтал открыть собственную автомастерскую. Также любил спорт, в частности бег, и участвовал в благотворительных марафонах в поддержку украинских военнопленных.

В 2024 году Олег Тархов встал на защиту Украины после полномасштабного вторжения России. Он выполнял боевые задачи на Южно-Слобожанском и Северо-Слобожанском направлениях в составе 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Государственной пограничной службы Украины.

За службу защитника наградили медалью "Ветеран войны".

У погибшего Героя остались мать, сестра, жена и дочь.

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