Добро всегда побеждает: 'Евросолидарность' устроила рождественский вертеп с Путиным-Иродом. Видео

Команда политической партии "Европейской солидарности" в Святвечер устроила политический вертеп. В их истории русский диктатор Владимир Путин стал современным Иродом – символом тирании и ненависти.

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Видео с креативным вертепом опубликовано на Youtube-канале "Евросолидарности". Украинцы празднуют уже третье Рождество "под грохот вражеских ракет, в оккупации и на фронте".

Новейший вертеп от "ЕС", как отметили его авторы, должен напомнить украинцам, что "даже в самые темные времена борьбы добро всегда побеждает зло".

В спектакле, как и в реальной жизни, против современного тирана Путина стала не только украинская армия, но каждый украинец – своим трудом, верой и взаимопомощью.

"Этот вертеп – не просто спектакль. Это призыв к тому, чтобы в нашей совместной борьбе каждый нашел свою роль и сделал все для того, чтобы свет добра и свободы победил", – отметили авторы.

Они добавили, что Святвечер должен стать напоминанием, что "в единстве наша сила, а в любви к Украине – наша победа".