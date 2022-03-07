"Добро победит зло, а свет - тьму": священнику, который эвакуирует людей, сел на руку белый голубь. Видео

Лилия Рагуцкая
Общество
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8,1 т.
'Добро победит зло, а свет - тьму': священнику, который эвакуирует людей, сел на руку белый голубь. Видео
nosound
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Священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь. В сети в этом увидели хороший знак, свидетельствующий о том, что Украина непременно победит.

Видео трогательного момента показал журналист Андрей Цаплиенко.

"Добро победит зло, а свет – тьму", - убежден он.

На видео – священник, стоящий у автобуса, на котором из Харькова планируют вывозить людей. У него на руке – белый голубь.

"Вы только посмотрите. Прилетел и сел", - с улыбкой говорит священник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы записали мотивирующее видео, которое заставит поверить в победу.

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