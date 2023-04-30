До войны работал хлеборобом: в Донецкой области погиб сержант Федор Стригун из Винницкой области. Фото

27 апреля в селе Жорнище Виниицкой области прошло прощание с украинским защитником 54-летним Федором Стригуном. В звании сержанта он воевал за будущее нашей страны и получил смертельное ранение оккупантов неподалеку от населенного пункта Невельское Донецкой области.

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Об этом сообщил журналист Александр Швец, знакомый с погибшим военным, у себя на Facebook. Он рассказал, что павший защитник до войны имел самую миролюбивую профессию.

"Более 30-ти лет он проработал механизатором в местном сельхозпредприятии хлеборобом. Был настоящим специалистом своего дела. Вместе с женой Татьяной построили собственный дом, вырастили и воспитали двоих хороших детей, радовались внучкам… 18 июня Федор Иванович должен отмечать свой 55-летний юбилей. Мечтал отпраздновать его в кругу самых дорогих людей, дружной большой семьи", – рассказал автор.

Когда тело Стригуна провожали в последний путь, к его дому стекались сотни людей. Они несли венки из цветов, стояли в знак уважения на коленях перед гробом, плакали вместе с семьей героя.

"Вместе с побратимами он защищал родную землю по многим направлениям фронта — на территории Николаевской, Херсонской, Донецкой областей. Погиб сержант Федор Стригун 23 апреля 2023 года в районе поселка Невельское Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои", – вспоминают о славном защитнике.

Вечная слава и память герою Украины!

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 25-летний зенитчик Андрей "Кельт" Линийчук с Житоминщины. На счету воина максимальное количество сбитых вражеских целей: 16 "Орланов", 1 Zala и даже боевой вертолет Ка-52.

27 апреля в боях за Бахмут смертельное ранение получил 28-летний служащий Госпогранслужбы Игорь Татунчак. Парень родился и жил в с. Подкамень Ивано-Франковской области, но когда получил повестку 11 марта 2022 года, не раздумывая, пошел защищать родную землю.

А 29 апреля свою жизнь за свободу Украины отдал украинский журналист и военный ВСУ Владимир Мукан, который буквально накануне получил звание лейтенанта. Вместе с другими военными он был отправлен защищать Бахмут, где и принял свое последнее сражение.

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