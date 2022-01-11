Ударят морозы, а потом придет потепление: как будет меняться погода в Украине до конца недели

В преддверии Старого Нового года погода в Украине дважды кардинально изменится. Сначала придут сильные морозы, затем – потепление и оттепель. Температурные качели повлекут за собой циклон и антициклон, которые поочередно будут властвовать над Украиной.

Выходные порадуют мягкой погодой и небольшими "плюсами". Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

Украину ждет неделя непростой погоды

На этой неделе в Украине ожидаем контраст температуры, она будет очень резко меняться. Начало и середина недели будут достаточно морозными, кое-где до -15 градусов. А в конце недели будет резкая оттепель, резкое потепление.

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Метеочувствительные люди пусть себя поберегут. И всем нам в целом следует быть внимательными к своему здоровью, потому что такие температурные перепады могут негативно влиять на всех.

Морозы до -15: синоптик назвала самый холодный день недели

В середине недели, в частности, во вторник и среду (11-12 января) погода будет морозной. В среду низкие температуры ожидаются в большинстве областей Украины.

В частности, в Киеве 12 января в ночные часы возможны температуры до -13... -14 градусов, днем также будет морозно, около -10 градусов.

В среду (12 января) по Украине будут морозы в пределах -8… -10 градусов, на севере и востоке кое-где до -15 градусов. Еще может быть северо-западный холодный ветер.

Ночь на среду, среда и ночь на четверг будут очень холодными.

Потепление в Украине придет в канун Старого Нового года

Уже с четверга (13 января) с запада на территорию Украины будет поступать атлантический, более теплый воздух, начнется процесс потепления, а в пятницу (14 января) – масштабная оттепель. По всей территории Украины температуры снова будут положительными.

Соответственно, весь снежный покров будет таять уже в конце этой недели.

Осадки постепенно оставят Украину

Что касается осадков, то в целом циклон, вызвавший снегопады в воскресенье, 9 января, во многих областях Украины, по состоянию на понедельник уже практически не влиял на территорию Украины. Лишь на северо-востоке снежило, но в целом осадки во вторник (11 января) прекратятся.

Возможен снег во вторник на севере Украины и в центральных областях. Но это будет небольшой снег, а не интенсивные снегопады.

В конце недели над территорией Украины распространит свое влияние антициклон. Соответственно, будет преобладать погода без осадков.

Погода на выходные будет мягкой

В пятницу (14 января) температуры практически по всей территории Украины будут в пределах +1…+3 градусов. То есть, скорее всего, снег будет интенсивно таять.

В ближайшие выходные температура ночью будет около 0 градусов, в дневные часы 0… +3 градуса. Поэтому ожидаем, что они будут достаточно мягкими в большинстве областей Украины.

Прогноз погоды на каждый день от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр опубликовал погодные карты на все дни недели до субботы, 15 января.

Во вторник, 11 января, там прогнозируют облачную погоду на всей территории Украины. Отрицательные температуры ожидаются везде. Температурный минимум на уровне -7 градусов возможен в Сумской области. Почти такие же температуры – в западных, центральных и северных областях.

В среду, 12 января, в стране установится погода с прояснениями, а температуры резко пойдут вниз. На Житомирщине ночью возможен мороз до -16 градусов, на Черниговщине до -15 градусов. Теплее всего будет на юге и юго-востоке. Ночной минимум там составит -5… -8 градусов.

В четверг, 13 января, также ожидаются сильные морозы ночью почти по всей территории Украины. Более того, на севере и в центре страны они усилятся. До -18 градусов возможно в Сумской, Черниговской, Киевской и Черкасской областях. Однако днем на западе столбик термометра может пересечь отметку 0 градусов.

В пятницу, 14 января, погодная ситуация в Украине снова резко изменится. Страну ожидает существенное потепление. Ночные температуры повысятся почти на 10 градусов, а дневные будут колебаться около 0 градусов. На западе и севере возможен небольшой снег.

В субботу, 15 января, ожидается еще более значительное потепление. Днем на большей части территории страны воздух будет прогреваться до +1… +2 градусов, ночью возможен небольшой мороз. На юге дневной температурный максимум будет составлять +4 градуса.