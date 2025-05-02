До сих пор снятся сны о доме, где нет войны: что пишут дети на конкурс эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Идет прием заявок на пятый Всеукраинский конкурс эссе, который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Тема этого года – "Событие, которое изменило все. Сила помощи". Успейте принять участие в конкурсе и подать свое эссе до 21 мая 2025 через регистрационную форму на сайте Музея по ссылке.

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Победителей ждут полезные подарки:

– планшет,

– мобильный телефон,

– наушники,

– блютуз-колонка.

Ознакомиться с условиями Всеукраинского конкурса эссе можно по ссылке.

На прошлогодний конкурс поступило более 4 тысяч творческих работ. Авторы делились историями из своей жизни – теми, которые изменили их в мгновение ока и навсегда. Для многих из них этим моментом стало вынужденное прощание с домом или осознание того, что такое дом. Вот лишь несколько цитат из эссе, занявших призовые места.

Ксения из Херсона не забудет день, когда, сложив в чемоданы всю свою жизнь, ее семья решила покинуть родной город.

"Четвертый час утра. Выхожу из квартиры, как обычно, оборачиваюсь, чтобы посмотреть на нее в последний раз. Я поступала так всегда перед путешествием. Но на этот раз все было по-другому. Вместо радости – надежда на то, что нас не расстреляют. Чемоданы упакованы не на неделю, а на всю жизнь". Эссе Ксении по ссылке.

Полина из Покровска прощалась не только со своим домом, но и со своим городом.

"Эти строки я пишу на перроне у эвакуационного поезда. Дядя уже занес наши вещи, а мама торопит. Город провожает меня. Этот седой шахтер обнял за плечи легким ветерком. "Не бойся, дорогая. Я шахтер, я знаю, что такое лава. Я пережил революции, две войны, голод. Я отстраивал шахты и возводил микрорайоны. Я прятал героев. Я знаю, что такое драка. Посмотри, рядом с моими розами выросли зубы дракона".

Эссе Полины по ссылке.

Диане из Угледара до сих пор снятся сны, где она дома, где нет войны и все рядом. В мгновение ока девушка осознала, что слово "дом" потеряло для нее привычный и понятный смысл.

"Однажды после тяжелой тренировки я позвонила маме, чтобы сказать, что у меня все хорошо. "Мама, я уже бегу домой". Моя фраза, произнесенная во время телефонного разговора, остановила меня на мгновение, она словно толкнула меня в пропасть. Бегу куда домой? Но это слово для меня утратило смысл. Мой дом есть только на карте, но не на земле, он живет в моем сердце, а не в голове. Я начинаю понимать, что там никогда не буду".

Эссе Дианы по ссылке.

Организаторами Всеукраинского конкурса благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, крупнейшего в мире архива историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.