До +37 и небольшая облачность: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 25 августа

В Украине в воскресенье, 25 августа, ожидается жаркая погода и совсем без осадков. Более комфортной она будет разве что в Карпатах – максимум +30 на фоне +37 градусов в большинстве остальных регионов.

Видео дня

Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометеорологического центра. Синоптики в который раз выпустили предупреждение о пожарной опасности на фоне жары.

Так, в этот день в стране будет без осадков, небольшая облачность. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура в западных и северных регионах днем +29… +34 °С. На остальной территории страны сильная жара на уровне +35… +37 °С.

В Киеве и Киевской области 25 августа тоже небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров днем повысится до +29... +33 °С, так что под солнечными лучами будет жарко. В тени, конечно, на несколько градусов ниже, свежести будет добавлять ветер – северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Наибольшую прохладу можно искать разве что в Карпатах. Около 08:00 в горных районах было ясно, юго-западный ветер 3 м/с и температура воздуха +10… +12 °С. Днем на высокогорье Карпат воздух прогреется до +25… +30 °С.

По данным УкрГМЦ, 25-27 августа в Украине кроме Волынской, Львовской, Закарпатской областей, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что сентябрь 2024 года в Украине будет похож на август. В частности, в первый осенний месяц следует ожидать теплую и изменчивую погоду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!