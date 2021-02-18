До -24: в Укргидрометцентре уточнили, где в пятницу погода будет самой морозной

Погода в Украине в пятницу, 19 февраля, будет ясной и без осадков. При этом морозы усилятся, местами они достигнут 24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, на юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью в западных, северных и центральных областях буде колебаться от 18 до 24 мороза, на крайнем западе, юге и востоке -7 -12.

Днем холоднее всего будет в центре, на севере и части запада – от 7 до 13 мороза. На крайнем западе, юге и востоке -1 -5.

В Киеве погода также будет солнечной, ночью -20 -22, днем от 10 до 12 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра спрогнозировала оттепель в Украине в конце недели. Ее обусловит теплый воздух с Атлантики.