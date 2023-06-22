Днепр возвращается в русло 70-летней давности: как планируют компенсировать нехватку воды

Вода отступила от берегов Каховского водохранилища на 1300 –1600 метров. Река Днепр практически возвращается в свое русло, в котором она была 70 лет назад.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram-канале МВД. Он подчеркнул, что одной из неотложных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС остается вода.

Вода нужна как питьевая, так и техническая. В настоящее время ее подвозят в пострадавшие районы.

"Но мы делаем все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки провести комплекс геодезически разведывательных работ, чтобы запустить скважины", – сообщил министр.

По словам Клименко, запасов питьевой воды хватит как минимум на месяц, чтобы обеспечить ею всех людей. В настоящее время работают 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды.

"Мы сейчас производим все необходимые расчеты, которые позволят спрогнозировать и потребности воды населению, и способности водного бассейна реки Днепр", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области вода отошла от более 3100 домов. На этих территориях начались восстановительные работы. Взрывотехники ищут мины и другие опасные предметы, специалисты чинят поврежденные коммуникации, коммунальщики со спасателями убирают мусор и откачивают воду из подтопленных помещений.

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