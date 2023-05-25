В Днепре и Харькове мощный ливень превратил улицы в реки, выпал град. Фото и видео

В Украине в четверг, 25 мая, бушует непогода. Мощный ливень накрыл Харьков и Одессу, а Днепр вдобавок засыпало градом.

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Из-за сильного дождя некоторые улицы превратились в реки. На видео, которые украинцы публикуют в соцсетях, видно, как автомобили "плывут" по дорогам (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах из Харькова виден фонтан на месте ливневки, что указывает на то, что коллектор сточных вод забился.

В Укргидрометцентре ранее предупредили, что 25 мая на Левобережье, юге, в Карпатах и на Закарпатье прольются грозы. Там был объявлен I уровень опасности, желтый.

В пятницу, 26 мая, грозы ожидаются по всей стране, кроме большинства северных областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Из-за сильных гроз в ряде областей Украины 24 мая был объявлен первый уровень опасности.

– Синоптики ожидают, что июнь в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на два градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Аномальной жары ждать не стоит.