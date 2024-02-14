Для жителей прифронтовой Донецкой области Фонд Рината Ахметова отправил 6 тысяч продуктовых наборов

Шесть тысяч наборов с продуктами длительного хранения получат жители прифронтовой Донбасса — три грузовика с гуманитарной помощью от Фонда Рината Ахметова направляются в Славянск и Белозерск.

В составе продуктовых наборов – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это ожидаемая помощь для людей, живущих недалеко от линии фронта и испытывающих влияние и последствия войны.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 332 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.