Для прифронтовых территорий нужно больше экономических программ, которые работают 'на земле', – Ким

Для прифронтовых территорий нужно больше долгосрочных программ для восстановления экономики. Об этом заявил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, подчеркнув, что такие решения должны работать "на земле", а не оставаться на бумаге - как это происходит иногда с государственными программами поддержки, ведь механизм их получения экономически невыгоден.

Например, агропроизводители часто не могут получить компенсацию за убытки, потому что это грозит потерей статуса плательщика НДС. Еще сложнее ситуация с кредитованием стратегических предприятий.

"У нас есть в области крупное предприятие, я поднимал вопрос его дальнейшей работы с премьер-министром. Оно платит 600 миллионов гривен налогов. "Белое" предприятие, восстановилось за свои средства, часть мощностей на Херсонщине остались оккупированы. Но по процедурам, по банковским рискам, его не могут перекредитовать, и есть риск, что оно закроется", - пояснил Виталий Ким.

По его словам, из-за войны более 1100 предприятий релоцировались из Николаевской области в западные области. Как результат - доходы западных регионов выросли на 30%, тогда как прифронтовые области потеряли значительную часть базы налогообложения.

"Никаких механизмов для того, чтобы бизнес открылся здесь, не существует. Программ таких действующих и долгосрочных нет, на которых бизнес мог бы опереться", - констатировал начальник ОВА.

Нынешние государственные программы, добавил он, лишь замедляют падение экономики на прифронтовых территориях, но не стимулируют ее развитие. Чтобы изменить ситуацию, государство должно перейти от исключительно компенсаторных механизмов к проактивной позиции и поддержке крупных налогоплательщиков.

Виталий Ким уверен: Украине нужен опыт Южной Кореи, где государство напрямую вмешивалось в экономику через госзаказ и приоритизацию закупок именно у производителей из уязвимых регионов.

"Должен быть фонд, должны быть ресурсы, которые будут вкладываться в конкретные отрасли для развития на тех или иных территориях. Как это делали послевоенные страны, такие как Южная Корея. Когда государство вмешивалось в регуляторную политику, в монополию. Для Госрезерва или чего-либо, где государство имеет полномочия, оно может закупать товары с приоритизацией в профронтовых регионах, даже если это дороже, чтобы обеспечить оборотные средства прифронтовому бизнесу", - завершил Виталий Ким.