Для переселенцев в Одессе Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысяч продуктовых наборов

В хаб "ВПО Украины" и хаб Щастинской громады Луганщины, действующие в Одессе, направляется две тысячи наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Информация о категориях получателей помощи от Фонда Рината Ахметова будет сообщена впоследствии: следите за обновлениями.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это значительная помощь для людей, которых война заставила искать более безопасное место жительства.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.