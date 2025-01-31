Для переселенцев в Каменском отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

Каменское, что в Днепропетровской области, приютило многих вынужденных переселенцев. Для людей, эвакуировавшихся из Покровского района Донбасса, Фонд Рината Ахметова передал тысячу наборов с продуктами длительного хранения.

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Выдача помощи будет осуществляться в социальном хабе Покровской администрации в Каменском. Получить ее могут переселенцы, зарегистрированные в этом хабе.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.