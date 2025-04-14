Для переселенцев незащищенных категорий в Днепре передали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Днепр Фонд Рината Ахметова направил продуктовые наборы. Гуманитарная помощь предназначена для переселенцев незащищенных категорий из Мирнограда и Бахмутского района Донбасса.

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Выдачи развернулись в хабе "С Мирноградом в сердце" и в хабе Бахмутского района.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.