Для переселенцев из Луганщины в Днепре привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Для людей, эвакуировавшихся из временно оккупированной Луганской области, продолжается выдача помощи. Получить ее могут переселенцы, зарегистрированные в Кременском и Лисичанском хабах. Фонд Рината Ахметова направил в них 2 тысячи наборов с наиболее необходимыми продуктами питания.

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Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.