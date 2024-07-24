Для переселенцев из Бахмута в Харьков отправили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Бахмутскую громаду враг разрушил до основания. Бахмутяне теперь живут в разных уголках страны, в частности, в Харькове. Для них Фонд Рината Ахметова передал тысячу наборов с продуктами первой необходимости. Выдачи будут проходить в гуманитарном хабе "С Бахмутом в сердце".

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В составе каждого продуктового набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это значительная помощь для людей, которых враг заставил эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.