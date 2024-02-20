Для переселенцев из Бахмута в Днепре оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Люди, эвакуировавшиеся из Бахмута, продолжают получать помощь. В частности, к гуманитарному хабу "С Бахмутом в сердце. Днепр" Фонд Рината Ахметова передал 2 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Это ожидаемая и необходимая помощь людям, которые после эвакуации налаживают жизнь в другом городе.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.