'Для любителей имперских названий есть Москва и Уфа': в Одессе набирает обороты скандал из-за переименования топонимов

В Одессе возник скандал с переименованием 85 улиц, скверов и переулков, содержащих символику российской имперской политики. Решение об этом было принято главой Одесской ОВА Олегом Кипером, однако мэр Одессы Геннадий Труханов выступил за "сохранение культурного наследия" и нарвался на критику – ему посоветовали ехать в Москву.

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Так, заместитель главы департамента культуры Одесской ОВА Ярослава Резникова сообщила, что новые названия, вместо тех, что связаны с государством-агрессором, получили 85 топонимов в Одессе и 347 в области.

Для переименования использованы имена воинов, отдавших жизнь за Украину, а также людей, которые отстаивали независимость нашего государства в разное время истории, или были известными учеными, художниками и педагогами.

Например, проспект академика Глушко в Одессе будет называться Ярослава Мудрого, проспект Добровольского – Владимира Великого, а проспект Гагарина – Леси Украинки. Также вернули исторические названия нескольким улицам: улица Пушкинская стала Итальянской, переулок Чайковского – Театральным, а Гагаринское плато – Аркадийским.

Мэр Одессы на своем канале в Telegram назвал переименование "резонансными" и заявил, что городской совет "не имеет к этому никакого отношения". Труханов выдал, что такое решение "обнуляет" Одессу.

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", – написал он.

Мэр создал опрос и попросил голосовать за или против переименований.

Спустя несколько дней Труханов опубликовал результаты голосований. На скриншотах показано, что против переименования якобы было отдано 95 278 голосов, а за – 93 641 голос.

Как выяснилось, голосовать можно было и из других стран, например, из государства-агрессора России. На одном из российских пропагандистских каналов написали, что россияне отдали не менее 20 тысяч голосов против переименований улиц в Одессе.

На так называемое голосование отреагировал и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали Советский союз с империей.

Современная Одесса, подчеркнул он, это о людях, о молодежи, которая ценой собственной жизни и здоровья защищает независимость, о современных деятелях искусств, писателях, поэтах.

"А если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями – есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе такого не будет", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, продюсер и режиссер родом из Киева Александр Роднянский и российский юморист-эмигрант Максим Галкин поскандалили из-за переименования улиц в Одессе. Первый считает это "борьбой с собственной культурой", а второй отстаивает украинизацию города.

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