Для эвакуированных из приграничных громад Сумщины отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Сумской области продолжается эвакуация жителей из приграничных громад. Фонд Рината Ахметова передал тысячам продуктовых наборов для этих людей. Помощь могут получить вынужденные переселенцы из Хотиньской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской громад, которые были эвакуированы после 14 августа 2024 и позже. Выдачи проходят в гуманитарных хабах в городе Сумы.

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В каждом наборе – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала 2024 года Фонд передал Сумской области более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.