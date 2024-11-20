Для эвакуированных из прифронтовых зон: Фонд Рината Ахметова направил помощь в Светловодск

В Светловодске началась выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Наборы с продуктами первой необходимости предназначены для вынужденных переселенцев, живущих в шелтерах. Также помощь могут получить мамы с детьми со статусом ВПЛ.

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В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.