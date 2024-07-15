Для детей, пострадавших от войны, началась новая летняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

В Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" началась новая летняя смена. Как всегда, сюда, в "Блогер Кемп", приехали юные украинцы в возрасте до 18 лет. Их совмещает общий опыт: каждый видел войну вблизи.

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Это, в частности, дети, потерявшие родителей во время войны и проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия. А еще это дети с деоккупированных территорий и те, которые пострадали от боевых действий. Некоторые из них пережили незаконный вывоз в Россию. Также есть дети из приемных семей и детских домов семейного типа, дети опекунов и усыновителей.

Дети нуждаются в качественном отдыхе и оздоровлении и не менее качественном психологическом сопровождении. Психологи, работающие с участниками очередной смены, прошли обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом Рината Ахметова.

Смены "Блогер Кемп" – это всегда яркий отдых с активностями на свежем воздухе и интересные мастер-классы по блоггерству. Благодаря ежедневным творческим занятиям дети приобретают практические навыки, которые помогут им лучше узнать себя и выбрать собственное жизненное дело.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше по ссылке.