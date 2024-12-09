Для детей из учебно-реабилитационного центра в Черниговской области провели новогоднюю акцию Фонда Рината Ахметова

"Вы привезли нам радость, желание жить, улыбаться и действовать", – это искреннее признание, которое команда Фонда Рината Ахметова услышала на днях в одном из детских заведений Черниговской области. Именно здесь в Удайцевском учебно-реабилитационном центре для детей состоялась Новогодняя акция – часть масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям".

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В этом центре живут, учатся и воспитываются особые мальчики и девочки – сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также дети с особыми образовательными потребностями и инвалидности.

"У меня сейчас очень хорошее настроение, здесь было очень весело. Мы так наигрались, что теперь спать хочется", – делится эмоциями один из воспитанников заведения, 15-летний Даниил.

"Благодаря вам, нашим гостям, мы на миг забыли, что идет война и оказались в сказке. На сегодняшнем празднике я почувствовала себя 15-летней девушкой – тоже прыгала, подтанцовывала и радовалась", – признается Наталья Походенко, воспитательница Удайцовского учебно-реабилитационного центра Черниговского областного совета.

"Зажигать в сердцах детей огонек надежды и веру в то, что все в этой жизни возможно – цель Новогодней акции, которая не прерывается уже более 20 лет. Главное – верить в себя и иметь надежных друзей, которые всегда готовы поддержать", – говорит Алина Климчик, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. Это – одно из приоритетных направлений помощи Фонда Рината Ахметова. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал более 5 миллионов детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты.

"Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.