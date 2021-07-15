Дия Сити быть: в Верховной Раде поддержали рамочный законопроект №4303

В четверг, 15 июля, состоялось голосование по законопроекту №4303 во втором чтении. Рамочный проект закона, который ранее был рекомендован к принятию профильным Комитетом ВРУ, поддержали 262 депутата.

Законопроектом предусматривается введение в Украине специального правового и налогового режима Дия Сити, который призван создать прозрачные "правила игры" для развития IТ-отрасли. В процессе длительного диалога с представителями IT-сообщества и экспертами законопроект претерпел значительные изменения. По словам народного депутата от партии "Слуга народа", одного из авторов законопроекта Егора Чернева, законопроект №4303 в целом получил более 300 предложений правок от народных депутатов ко второму чтению. Большинство из них были учтены.

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Согласно последним правкам, срок, в течение которого государство гарантирует IТ-индустрии неизменность условий Дия Сити, увеличен с 15 лет до 25. В обновленной редакции расширен перечень квалифицированных видов деятельности в рамках спецрежима - добавлено кибербезопасность и сферу робототехники. Также из законопроекта удалено норму о договорах о непереманивании.

Напомним, что Дия Сити - это специальный правовой режим для ІТ-отрасли в Украине, который должен поспособствовать развитию цифровой экономики, созданию отечественных инновационных продуктов, росту инвестиций в украинские ІТ-компании и стартапы.

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что специальный правовой режим Дия Сити поможет увеличить доходы IT-отрасли с 6 до 16,5 миллиарда долларов к 2025 году.