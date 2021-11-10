'Дія' подтянула название другой вакцины: в Ривненской области разгорелся скандал, женщина обратилась в полицию. Видео

Жительница города Сарны Ривненской области вынуждена была подать заявление в полицию после того, как приложение в ее смартфоне "Дія" генерировал сертификат о вакцинации препаратом CoronaVac, хотя врачи заверили ее, что делают ей прививку AstraZeneca. Мало того, что Наталья Яцкевич сомневается, что ее пропустят на заработки заграницу, ради чего она и сделала вакцину, так теперь боится делать вторую дозу AstraZeneca.

Об этом сообщается в сюжете программы "Сегодня" на телеканале "Украина 24". Женщина убеждена, что врачи вкололи ей, "что осталось", хотя она специально ожидала возможность привиться препаратом, позволяющим пересекать границы стран Евросоюза.

"Четко следует, что пациентке была проведена вакцинация AstraZeneca. По сопоставлению всех остаточных доз вакцинации и привитых доз никаких несоответствий не выявлено", – заявила главврач городской больницы после того, как скандал буквально достиг апогея.

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Следователи запросили у медучреждения все документы в отношении заявленной пациентки. Также начата внутренняя проверка, которая определит, кто из сотрудников больницы мог допустить такую ошибку. Она может стать причиной для возбуждения уголовного дела против виновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, допустимо ли смешивать разные марки препаратов от коронавируса.