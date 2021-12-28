Дія будет сообщать о судебных заседаниях: в Минцифры начали тестирование новой услуги

В приложении государственных услуг Дія добавили новую функцию, которая будет напоминать украинцу о судебном заседании, участником которого он является. Сейчас она еще не запущена, однако уже проходят первые тестирования.

Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Дії в Facebook. В частности, уже начались бета-тестирование уведомлений, которые будут приходить на смартфон пользователя приложения.

В пресс-службе обнародовали видео, на котором показали, как будут выглядеть уведомления. Так, на телефон будет приходить push-сообщение о дате, времени и месте проведения заседания. Также будет указан номер дела, который будут рассматриваться и статус человека в рассмотрении производства (например, ответчик или потерпевшая сторона).

Видео дня

Для получения уведомлений необходимо в настройках приложения активировать функцию "Разрешить уведомления".

"Раньше вы могли даже не знать, что слушается дело в суде, где вы являетесь участником. Например, суд принимал решение о взыскании задолженности по кредитному договору даже без участия и ведома человека. Мы меняем это", – говорится в сообщении.

Новую услугу специалисты Министерства цифровой трансформации разрабатывали совместно с государственными предприятиями, принадлежащими сфере управления Государственной судебной администрации – "Центр судебных сервисов" и "Информационные судебные системы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о проверке кредитной истории при открытии нового кредита.